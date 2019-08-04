كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019/2020 خلال 48 ساعة من انتهاء التسجيل لرغباتها لطلاب الشعبتين العلمى والأدبى، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب، والمقدرة بـ10% من إجمالى طلاب المرحلتين، نهاية الأسبوع الجارى.

النتيجة خلال يومين وتحويلات الاغتراب نهاية الأسبوع

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن 226 ألف طالب وطالبة تقدموا لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق للعام الجامعى 2019/2020. وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق دون شكاوى.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استعداد المدن الجامعية لاستقبال 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات، والطلاب الأجانب بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن المدن الجامعية توفر الإقامة والتغذية، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة إقامتهم.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة اكتمال الأعداد المقرر قبولها بـ80% فى جميع كليات القطاع الطبى «البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض»، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة المقررة بنسبة الـ5% من إجمالى عدد الطلاب، بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.