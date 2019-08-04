أستاذ هندسة نقل بجامعة كندية يكشف أهم مميزات قطار "المونوريل"

قال الدكتور عبدالحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون الكندية، إن "المونوريل" يُعد أحد وسائل النقل الجماعي، ومن الوسائل ذات الكفاءة العالية جدًا، ويُصنف على أنه أحد وسائل النقل الحديث، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

وأضاف عمر، أنه قدم للحكومة المصرية مشروع "المونوريل" في عام 2013 من أجل تنفيذه في محافظة الإسكندرية ليحل محل قطار أبو قير، أثناء حكم الرئيس السابق عدلي منصور، موضحًا أن قطار أبو قير في الإسكندرية لا يحترم إنسانية الراكب، ولو شخص قام بركوبة لا يتوقع أن يركبه مرة أخرى.

وأشار أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون الكندية، إلى أنه قدم مرة أخرى "المونوريل" لإعمار منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن هذه الوسيلة تكفي للمسافات الصغيرة فقط، حيث إنه عندما يتم عمل مسافة 100 كليو متر يتم تقطيعها على اثنين، كما أن أقصى سرعة لـ"المونوريل" 80 كيلو في الساعة.

وتابع: "عاوز الرئيس يبص شوية في الإسكندرية لأن مشكلة النقل فيها خطيرة.. الإسكندرية مفيهاش مساحات بعكس المحافظات التانية فأهم حاجة يتعمل فيها المونوريل".

واجتمع الرئيس الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.