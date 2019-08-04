عرض خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، تقريرا عن مراحل ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون بعد نقله للمتحف المصري الكبير: "الصحف العالمية كانت كلها مهتمة بالترميم".

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في التقرير الذي عرضه البرنامج، إنه تم نقل تابوت الملك توت عنخ آمون للمكان المناسب للعرض والحفاظ والترميم والصيانة، لافتا إلى أنه سيتم عرض التابوت بعد 8 أشهر من الترميم.

وأكد الدكتور طيب عباس، مدير الشئون القانوية بالمتحف المصري الكبير، في التقرير، إن التابوت هو العنصر الوحيد الذي بقي سليما من الأثاث الجنائزي للملك توت عنخ آمون منذ اكتشاف المقبرة في 1922، لافتا إلى أنه منذ اكتشافه لم يتم اتخاذ قرار جريء من اللجنة المصرية الدائمة لترميمه ونقله إلا الفترة الماضية.

وأشار الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري، حسب التقرير، إلى أن عمليه الترميم الأولى تمت من قبل فريق متكامل من الأثريين والمرممين في المتحف المصري الكبير لدعم الشروخ في التابوت باستخدام المواد المقوية لتثبيت القشور الضعيفة للحفاظ على كل أجزاءه.