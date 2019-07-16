أديب يشيد بإسناد المتحف المصري الكبير لشركة خاصة: "عاوزين حاجة لوكس"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار وزارة الآثار بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لإدارة منطقة خدمات المتحف الكبير، حيث دائما ما كان يناشد الإدارة المصرية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كل ما يتعلق بأمور السياحة والثقافة، وذلك خلال تقديمه برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "أديب"، أن دور الحكومة يتوقف عند عملية البناء، ويجب على شركات القطاع الخاص بالاهتمام بإدارة منطقة خدمات المتحف الكبير، مستطردًا :" إحنا عاوزين حاجة شيك كده ومحترمة ، مش عاوزين حاجة فيها موظفين حكومة، مش عايزين قطاع عام.. كفاية كده، القرار هايل لأن القطاع الخاص لديه مستوى سياحي عالي للغاية".

وتابع: "عايزين خدمة لوكس، وحمامات يشعر فيها الشخص بالإنسانية، ومطاعم شيك".

وأعلنت وزارة الآثار، عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، حيث يتم للمرة الأولى في تاريخ مصر التوجه للتعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مناطق الخدمات الخاصة بالمناطق الأثرية، وذلك في المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.