أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتح باب البيع بنظام التقسيط لمنتجات مصنع حلوان للصناعات المعدنية "360 الحربي" من الأجهزة المنزلية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لنظام تقسيط الأجهزة المنزلية من إنتاج مصنع 360 الحربي من حيث المستفيدين من التقسيط والأوراق المطلوبة والإجراءات المطلوبة وطرق السداد.

المستفيدون بنظام التقسيط

أوضحت "الوزارة" أن نظام التقسيط يسري على العاملين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال بالتعاون مع بنك القاهرة

أنواع الأجهزة المنزلية

تضم قائمة المنتجات التي يسري عليها نظام التقسيط 5 أنواع، وهي:

البوتاجازات 4 - 5 "شعلة"

سخان 10 لترات

ثلاجات أحجام مختلفة

ديب فريزر

أجهزة تكييف "1.5 - 2.25 - 3 حصان".

مدة التقسيط

يتم التقسيط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 84 شهرًا.

إجراءات التقسيط

يقوم المستفيد بالتوجه إلى أي من المعارض الخاصة بمصنع 360 الحربي الموجودة في حلوان، الهرم، روكسي طنطا أو الإسكندرية للحصول على عرض أسعار مختوم بالأجهزة المراد شراؤها.

التوجه لفرع بنك القاهرة الأقرب للمعرض، وتقديم الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التقسيط.

يبدأ البنك بعمل إجراءات قرض سلع معمرة، والكشف عن موقف الائتمان للمستفيد، والاتفاق على طرق السداد الأنسب.

يقوم البنك بعد إنهاء إجراءاته بإبلاغ المعرض بالموافقة أو رفض الطلب بمنح المستفيد قرض السلع المعمرة.

في حالة الموافقة يقوم المعرض بتسليم المستفيد السلع المطلوبة، ومن ثم توقيعه على النموذج المعد لذلك.

يتولى البنك بعد ذلك تحصيل عملية تحصيل قيمة القسط مع المستفيد طبقا لنظام التعاقد بينهما من حيث طريقة السداد والمدة المتفق عليها.

طرق السداد

يتم الاتفاق على السداد إما عن طرق تحويل المرتب من جهة العمل، أو عن طريق الحساب البنكي للمستفيد.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي، وبيان بمفردات المرتب من جهة العمل، ويرفق بها عرض أسعار بالأجهزة المراد شراؤها مختوما بختم المعرض، تسلم لأقرب فرع بنك القاهرة لمعرض البيع.

منافذ التقسيط

ذكرت "الوزارة" أن نظام التقسيط ينطبق على بعض منافذ بيع شركة حلوان للأجهزة المعدنية المحددة، على أن يتم تعميم التجربة على منافذ بيع الشركات الأخرى بعد نجاحها.

وجاءت عناوين هذه المنافذ كما يلي:

منفذ حلوان: شارع عمر بن عبدالعزيز سور مصنع 360 الحربي- كورنيش النيل.

منفذ الهرم: 4 شارع شكرى عمارات الضباط بمزرعة الهرم

منفذ روكسي: 2 شارع النادى - ميدان روكسى بمصر الجديدة.

منفذ الإسكندرية: عمارات الضباط بمصطفى كامل.

منفذ طنطا: 47 إمتداد شارع النادى خلف محطة موبيل- الغربية.