انتهت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم، من تنظيم فعاليات 3 قوافل طبية خيرية، والتي استمرت خلال شهر يوليو، بالتعاون مع عدد من المؤسسات منها جامعة الإسكندرية، وشركة مياه الشرب، وعدد من شركات الأدوية، الجمعيات الخيرية، وذلك في تخصصات الأطفال والباطنة والأمراض الجلدية والرمد وأمراض النساء والتوليد والجراحة والعظام وأنف وأذن وحنجرة والأمراض الصدرية.

وتضمنت أعمال القافلة الأولى التوجه إلى قرية أبيس 8، وجرى فيها الكشف وصرف العلاج المجاني لـ50 حالة نساء وتوليد، 160 أطفال، 140 باطنة، 180 رمد، 50 أسنان، وقياس الضغط والسكر لـ 80 حالة.

أما القافلة الثانية توجهت إلى قرية بهيج ببرج العرب، وجرى فيها الكشف وصرف العلاج المجانى لـ 40 حالة نساء وتوليد، 90 أطفال، 78 باطنة، 60 عظام، 85 أسنان.

والقافلة الثالثة توجهت إلى مركز شباب العجمى بالهانوفيل وشملت الكشف وصرف العلاج المجانى لـ 60 حالة نساء وتوليد، 90 أطفال، 110 باطنة، 100 رمد، 120 أسنان.

يذكر أنه شارك في تقديم خدمات القوافل؛ الدكتورة حميدة أبوشليب الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الاسكندرية والدكتورة الصيدلانية نشوى حسن.