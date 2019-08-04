عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء وما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أننا نعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدينة وزيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع على مستوى أحياء المحافظة، خاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال حملة كبرى.

ونبه المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع.