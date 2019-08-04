أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري، اليوم، أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، تهيب المديرية بالمواطنين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار اللواء الوزير محافظ البحر الأحمر.

وصدق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على استخدام المجازر لهذا الغرض، تيسيرا على المواطنين، وكلف رجال التأمين البيئي بالمحافظة بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للتصدي الحاسم للجريمة البيئية بكافة صورها.

وحذرت محافظة البحر الأحمر من ذبح الأضاحي، خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين بمدن المحافظة، مشددة على الالتزام بقواعد ومحددات الانضباط البيئي.

من جانبه قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم، في تصريح لـ"الوطن" إنه تم تشكيل لجان تفتيشية على ومتابعة شوادر بيع الأضاحي من الخراف والماعز؛ تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، "تشمل تلك اللجان فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف للتأكد من تحصين جميع رؤس الماشية"، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مواشي لم يتم تحصينها فورا للتأكد من سلامة جميع الأضاحي وغيرها.

وأوضح سلمى أن معايير السلامة، والتي يجب توافرها عند شراء الأضحية وتمثل معايير سلامة المواشي كالخراف أو الماعز في أن يكون الصوف لامعا وتبدو الحيوية على الماشية وألا تكون نحيفة أو هناك بقع بالعين، كما أن الأسباب جيدة ويجب أن تكون منطقة القطانية بها لحم وألا تكون فارغة أو نحيلة.