مصرع طفل وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقي طفل مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين، بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ميكروياص كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الحر بدائرة مركز وادي النطرون في البحيرة.

تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 100 على الطريق الصحراوي الحر اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل عبدالرحمن أحمد عمر، عام، مقيم بأسيوط، وإصابة الطفل مصطفى محمود عبد الودود عمر، عام، مقيم بأسيوط، والطفل محمود أحمد محمود، عام ونصف، مقيم بأسيوط، والطفلة ملك أحمد محمود ٤ سنوات، من أسيوط، وشيماء حسن محمود 25 سنة من أسيوط، وأميرة جابر فكيه، 22 سنة، مقيمة بمطروح، وأسماء جابر فكيه، 20 سنة، مقيمة بمطروح، ومحمد أحمد جمال، عامان ونصف، مقيم بمطروح، وجنا أحمد جمال، 5 سنوات، مقيمة بمطروح، وأحمد جمال محمد، 43 سنة، مقيم بمطروح.

وتم نقل المصابين الى مستشفى وادي النطرون، وحُرر محضر بالحادث.