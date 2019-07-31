لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل، على الطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ45 بدائرة مركز كفر الدوار، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي، وحرر محضر بالحادث.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص وأخرى نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بمدخل الـ45 بدائرة المركز.

وتبين أن سبب وقوع الحادث رعونة القيادة وقطع السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الأخرى، وأسفر الحادث عن مصرع يسرية عبد القادر محمد 60 عامًا، وإصابة عادل الإمام علي، 34 عامًا، ومحمود الحنفي عبد الجابر، 30 عامًا، وإسلام يونس محمد، 13 عاما، وأنغام سليمان علي أحمد، 30 عامًا، وجنى شوقي حسن، 4 سنوات، ووداد مبروك، ومحاسن سعد أبو زيد، 47 عامًا، ونورا أحمد السعيد، 13 عاما.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر الدوار والمصابين للمستشفى ذاته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.