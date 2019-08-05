قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، خلال جلسته المنعقدة أمس، اعتماد الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2019-2020.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيسًا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيى خضري نوبي رئيسا لإدارة التفتيش، والمستشار محمد حسام رئيسا لهيئة المفوضين، والمستشار أنور خليل رئيسا لقسم التشريع، والمستشار أحمد موسى رئيسا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار فؤاد عبدالفتاح رئيسا للأمانة العامة للمجلس.

من جهته، قال المستشار فؤاد عبدالفتاح إنه هناك زيادة في دوائر القضاء الإداري خصوصا دوائر الضرائب ودوائر جديدة أيضاً تختص باسترداد حقوق الدولة من أراضيها المنهوبة.