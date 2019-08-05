ضبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة شريف حبيب، محاولة تهريب عقد أثري، داخل طرد وارد من إنجلترا.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك، بكشف مشمول بوليصة الشحن رقم 864 /788665399 بيان جمركي رقم 18260 لسنة 2019 وهو عبارة عن طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا، تبين وجود عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة تم الشك في أثريتها.

وتم العرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي فأفادت اللجنة بأن العملات الـ19 تعود للعصر العثماني وتنسب للسلطان محمد الخامس بتاريخ 1909م وإنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ويتم مصادرتها لوزارة الآثار.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.