قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة المصرية للحج، إن البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة فتحت 33 عيادة في مكة المكرمة و4 عيادات في المدينة المنورة، والتي استقبلت 28 ألف حالة من الحجاج، منهم 61 حاجا تم حجزهم بالمستشفيات، لتتلقى 36 حالة العلاج، بينما تم الإفراج عن البقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، اليوم، أن البعثة فعلت نظام الميكنة الإلكترونية للمرة الأولى لهذا العام، وتم رصد 55 حالة تعاني من مشاكل في الكلى و11 حالة أورام وتلقوا جلسات الكيماوي بالفعل.

وأوضح أن الحالات التي خرجت من المستشفيات تتابعهم أفراد البعثة في الفندق الخاص بهم "فريق العيادات بيمر على 33 عيادة صباحا ومساء، وبيتابع الحالات اللي خرجت من المستشفيات في غرفهم".

وأكد رئيس البعثة المصرية للحج أن الفريق الوقائي الخاص بالبعثة يقوم بالتنبية على الحجيج بالإجرائات التوعوية والوقائية مثل عدم التعرض للشمس واستخدام الأدوات الشخصية وغسل الأطعمة والشرب الآمن للمياه بعد معرفة مصدرها.

وأشار إلى أنه حتى اليوم لم يتم تسجيل أي أمراض معدية والأمور مستقرة تماما طبيا، وهناك متابعة مستمرة طوال الـ 24 ساعة للحجاج "السنة دي هنعمل عيادات في منى وعرفات".

وتابع: "فيه 3 وفيات ما بين الحجاج المصريين وأسباب وفاتهم طبية ما بين كبر في السن والأمراض المعدية ولا يوجد سبب آخر".