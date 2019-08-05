الصور الأولى من انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام بالمنيل منذ قليل.

وتعرض محيط معهد الأورام بالمنيل لانفجار مدوٍ، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع انفجار في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني، وجارِ محاولة إخماد النيران.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتج عن اصطدام سيارات أمام المعهد.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.