قال مصدر مسؤول بهيئة النقل العام في الإسكندرية، إن واقعة القبض على شخص اقتحم أتوبيس نقل عام، بمنطقة الحضرة القبلية، بدائرة باب شرق، وسط الإسكندرية، مساء أمس، سببها سير مركبة سائق "توك توك" خلف أتوبيس رقم 2134 خط 238 عقب إقلاعة من محطة البداية بميدان كابو.

وأكد أن الأتوبيس أثناء إقلاعة من المحطة المشار إليها يكون سيره بطيئا، موضحًا أن سائق المركبة التوك توك قام بالضغط على زر آله التنبيه عده مرات حتى يتمكن من استيقاف الأتوبيس لمروره أولا ولكن سائق الأتوبيس لم يعط له أهمية، لأنه يسير نحو طريقه فحاول سائق التوك توك بالإسراع نحو الأتوبيس وقام باعتراضة بمنتصف الطريق.

وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن"، أنه عقب توقف حركة الأتوبيس حدث بين سائق الـ"توك توك" وسائق الأتوبيس مشادة كلامية على إثرها تعدى الطرف الأول بالسباب على سائق الأتوبيس، ثم توجه إلى المركبة الخاصة به واستخرج سلاحا أبيض "سكين" وصدادة حديد وتعدى بهما على سائق الأتوبيس، فيما حدثت حالة من الارتباك والذعر بين الركاب داخل الأتوبيس المشار إليه.

وأكد أن سائق الأتوبيس أغلق الباب الأمامي للحفاظ على الركاب، وعلى إثرها قام المتهم بإحداث عده تلفيات في الأتوبيس وهي "كسر المراية اليمنى، كسر زجاج النظارة بجوار فتحة باب الأتوبيس"، بالإضافة إلى بعض الخدوش والتلفيات بزجاج الأتوبيس.

وكانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد نشرت فيديو لأحد الأشخاص يتعدى على سائق أتوبيس نقل عام، وإحداث بعض التلفيات بالأتوبيس.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات الهيئة العامة لنقل الركاب، بورود إشارة من ناظر محطة كابو، باعتداء أحد الأشخاص على سائق وإحداث تلفيات أتوبيس نقل عام.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرق إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابة للواقعة، وتم التحفظ على السلاح الأبيض "سكين" والصدادة.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.