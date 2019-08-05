صور.. الحزن يسيطر على وزيرة الصحة قبل الإعلان عن ضحايا "معهد الأورام"

بتعبيرات وجه يملأها الحزن والحسرة والانكسار، جلست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أحد الكراسي داخل معهد ناصر، قبيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن آخر أعداد مصابي الحادث الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام.

والتقطت عدسة "الوطن" صورًا للوزيرة عقب وصولها إلى معهد ناصر لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أعداد القتلى والمصابين بالحادث، وهي تجلس على أحد كراسي استراحات المرضى، بينما يسيطر عليها الحزن والانخراط في التفكير والحيرة.

وقالت الدكتورة هالة زايد إنه محصلة الحادث بلغت 32 مصابا، و17 جثة، وكيس أشلاء، مشيرة إلى أن بعض الحالات ذهبت مترجلة للقصر العيني والمنيرة وأنه تم تحويل الحالات الموجودة في المنيرة لمعهد ناصر للتسهيل على أهالي المصابين.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته من معهد ناصر المتواجدة به حاليًا أنه تم إخلاء 34 مريضا من معهد الأورام وتوزيعهم على مستشفيات معهد ناصر ودار السلام هرمل ومستشفى المنيرة العام.

وأكدت زايد أن إجمالي الإصابات وصل لـ32، منهم 5 حالات حرجة في الرعايات المركزة، والباقي إصابات متوسطة وبسيطة، بالإضافة إلى 17 جثمانا وكيس أشلاء.