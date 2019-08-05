وزيرة الصحة: 5 حالات حرجة بين مصابي حادث معهد الأورام الـ32

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم نقل 34 مريضا من معهد الأورام وتوزيعهم على مستشفيات معهد ناصر ودار السلام هرمل ومستشفى المنيرة العام، وذلك عقب حادث الانفجار المدوي الذي وقع بمحيط معهد الأورام في المنيل بالقاهرة.

وأكدت زايد، خلال مؤتمر صحفي عقدته من معهد ناصر الموجودة به حاليًا، أن إجمالي الإصابات 32 إصابة منها 5 حالات حرجة في الرعايات المركزة، والباقي إصابات متوسطة وبسيطة.

وأضافت زايد أن هناك 32 مصابا و17 جثة وكيس أشلاء نتيجة حادث الانفجار الذي وقع بمحيط المعهد، مشيرة إلى أن بعض المصابين ذهبوا مترجلين لقصر العيني والمنيرة، وأنه تم تحويل الحالات الموجودة في المنيرة لمعهد لناصر للتسهيل على أهالي المصابين.