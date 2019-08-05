حادث انفجار في محيط المعهد القومي للأورام بشارع قصر العيني، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل بـ3 سيارات تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث.

إبراهيم والي، يسكن بشارع أحمد مختار حجازي، الموازي لشارع المنيل، ويبعد بمسافة حوالي 1500 متر عن معهد الأورام، قال إن الصوت الذي سمعه في لحظة وقوع الحادث يختلف تمامًا عن أي انفجار سمع صوته.

إبراهيم أضاف لـ"الوطن" أنه كان على وشك دخول العمارة التي يسكن بها قبل أن يسمع صوتًا رهيبًا ظن منه أن سطح المنزل حدث به انفجار، حتى إنه خرج من العمارة ليتأكد من أن السطح لم يصبه شيء.

"الأرض تحت مني اتهزت والناس خرجت من البيوت خايفين فاكراه زلزال" بتلك الكلمات وصف إبراهيم لحظات الهلع الأولى التي أصابت سكان الشارع والمنطقة، والذين هرعوا للشارع لمعرفة ما يحدث، حتى رأوا ألسنة اللهب والأدخنة تتصاعد من ناحية المعهد القومي للأورام.

يسرا مدحت، إحدى سكان شارع المنيل، على بعد 5 دقائق من معهد الأورام تؤكد لـ"الوطن" أن العمارة التي تسكن بها اهتزت من هول الصوت الذي أحدثه تصادم السيارات، ليظن السكان أن زلزالًا وقع بالمنطقة، قبل أن تأتي الأخبار عن وقوع حادث بمحيط المعهد القومي للأورام، ويكتظ الشارع بعربات الإسعاف المتجهة نحوه.

وذكر ياسر علي، من سكان إحدى العمارات المواجهة لمعهد الأورام، بشارع قصر العيني، أن الصوت كان قويا مما جعل المنزل يهتز بشدة وتهشمت معه بعض الأبواب الزجاجية للشرفات بالعمارة، وانتاب سكان العمارة حالة من الخوف والهلع والرعب.

فيما قال أحمد الدوري، والذي كان موجودا بالقرب من معهد الأورام، إنه في البداية سمع صوتا قويا، ورأى إضاءة كبيرة في السماء فاتجه مسرعا نحو مصدر الصوت ليجد النار مشتعلة، مضيفًا أن معهد الأورام كان سليما في ذلك الوقت.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.