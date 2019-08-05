بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد حادث انفجار بمحيطه

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، معهد الأورام التابع للجامعة، بعد الانفجار، الذي وقع بالشارع الرئيسي أمام المعهد، حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد ولاسيما الغرف القريبة من موقع الانفجار.

واستمع الخشت إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبوالقاسم حول كل المعلومات المتوفرة عن هذا الانفجار، الذى شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد، موضحا أن واجهات المعهد تضررت ضررا بالغا وبعض الغرف على الواجهات.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات،".

كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة أكد، في بيان له، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، ما أسفر عن مصرع 17 مواطنا وإصابة 32 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.