أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، رصد هزة أرضية، مساء أمس الأحد، نتيجة زلزال ضرب شمال غربي مدينة شيراز الإيرانية، بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر في موقع حدوثه.

وقال مدير الشبكة الدكتور عبد الله العنزي، في تصريح صحفي، إنه في الساعة 10.51 من مساء اليوم، شعر سكان الكويت من قاطني المناطق الساحلية بهزة أرضية، نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر.

من جهتها، لم تعلن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، عن وقوع أية أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة الأرضية.