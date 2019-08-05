نجوم الفن والرياضة ينعون ضحايا انفجار محيط معهد الأورام

نعى عدد من نجوم الفن والغناء والرياضة ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى، بعبارات مؤثرة، عبر حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

البداية كانت مع لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والذي كتب عبر حسابه على "تويتر"، "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

الفنان محمد رمضان قال: "رحمة الله علي الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام اللهم اغفرلهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك واشفي مرضى الحادث الأليم".

وكتب الفنان محمد عادل إمام: "خالص التعازي والمواساة في أخواتنا ضحايا ومصابي حادث معهد الأورام".

المعلق الرياضي أحمد شوبير كتب: "البقاء والدوام لله في ضحايا حادث معهد الأورام وكل الدعوات بالشفاء للمصابين".

وغرد الفنان محمود العسيلي: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. البقاء لله .. الله يرحم أهالينا في حادث معهد الأورام و يغفرلهم و يصبر أهاليهم .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أما الفنان أحمد جمال كتب: "البقاء لله خالص عزائي لأسر ضحايا حادث معهد الأورام وبتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

ونعى الفنان تامر حسني الضحايا قائلا: "نتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين في حادث المنيل و نسأل الله ان يشفي جميع المصابين معهد الأورام".

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر حساباته وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "البقاء لله في أهالينا في حادث معهد الأورام وربنا يصبر أهاليهم يارب".

الفنانة رانيا يوسف كتبت: "خالص التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ، والهم ذويهم الصبر والسلوان"، وكتب الفنان طارق لطفي: "خالص عزائي وحزني على ضحايا انفجار معهد الاورام ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم، ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل شر اللهم آمين"، بينما قال رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ... الله يحفظ مصر".

وتساءل الإعلامي شريف عامر عبر "تويتر" قائلًا: "أي أنواع السرطان هاجمت معهد الأورام!؟ اللهم الطف بعبادك".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.