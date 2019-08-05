قالت الدكتورة نرمين خضر، أستاذة الإعلام الدولي بجامعة القاهرة، إن التلفزيون المصري شارك في تناول الأحداث السياسية الكبرى التي مرت بمصر كحرب أكتوبر وغيرها.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن التلفزيون المصري له دور بارز وواضح في الأحداث التاريخية، حيث كان يعكس حركات الانتماء والولاء التي تولدت عند المصريين وساعد في تكوين الوجدان والعقل الجماعي واتجاهات الرأي العام لدى المجتمع.

وأشارت إلى أن التلفزيون المصري كان الرائد في المنطقة العربية بأكملها، وأهم المظاهر التي برزت في ذلك الوقت هو نقل الخطابات الرئاسية مثل خطاب التنحي للزعيم جمال عبد الناصر، والذي ظهر فيه ردود الشعب المصري ورفضهم طلبه، رغم الظروف التي كانت تمر بها مصر وبعد نكسة 67.

وأوضحت أستاذ الإعلام الدولي بجامعة القاهرة أن التلفزيون المصري كان ينشر العديد من الأفلام والمسلسلات التي لها علاقة بالتاريخ وربطها بالأحداث الجارية في ذلك الوقت، للاستفادة من الخبرات السابقة، مثل مسلسل ليالي الحلمية وبعض الأفلام والمسلسلات الشائكة.