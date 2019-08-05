تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين 5 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

مصر للطيران تنتهي من الجسر الجوي لرحلات الحج

تنتهي مصر للطيران من الجسر الجوي لرحلات الحج إلى الأراضي المقدسة، على أن تبدأ مرحلة العودة إلى مطار القاهرة يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية "أحداث عنف الظاهر".

استكمال محاكمة المتهمين من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

التعليم تعقد اختبارات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019 /2020، وستعقد الامتحانات إلكترونيا لعدد 4095 طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة، وذلك بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

ندوة ومناقشة وتوقيع كتاب "عقلنة الجنون"

تقام في السابعة مساء، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "عقلنة الجنون" بدار النخبة للنشر والتوزيع، وذلك للناقد العراقي كامل الدليمي.

نادي أدب مطوبس ينظم احتفالية لتكريم اسم القاص والروائي محمود أبوراجح

ينظم نادي أدب مطوبس التابع لقصر ثقافة كفر الشيخ احتفالية لتكريم اسم القاص والروائي محمود أبوراجح ابن محافظة المنيا، وذلك في السابعة والنصف مساء.

دار الكتب والوثائق القومية تنظم ندوة

تنظم دار الكتب والوثائق القومية ندوة تحت عنوان "القوة الناعمة ودورها في تعميق الانتماء"، في العاشرة صباحا، وتتناول الندوة وسائل تسليح الشباب بأدوات القوة الناعمة لتمكينهم من مواجهة الأعمال الإرهابية فكريا بالتوازي مع المواجهة المسلحة التي يقوم بها جيش مصر العظيم.

العرض المسرحي "مترو" على مسرح أوبرا ملك

يعيد مسرح "أوبرا ملك" تقديم العرض المسرحي "مترو" من إنتاج مسرح الشباب يوميا، وذلك بعد عرضه في العام الماضي على نفس المسرح.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة

تنظم الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ذلك بحرم الجامعة، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر جمال حجازي، رئيس الجامعة.

ختام فعاليات مهرجان مسرح الطفل لصيف 2019 في الدقهلية

تختتم، في الثامنة مساء، فعاليات مهرجان مسرح الطفل لصيف 2019 بفرع ثقافة الدقهلية، بحضور الفرق المشاركة، وذلك على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

ثقافة الدقهلية ينظم ندوات عن "قناة السويس.. تاريخها وأهميتها"

ينظم فرع ثقافة الدقهلية ندوات عن "قناة السويس.. تاريخها وأهميتها"، وذلك بمناسبة ذكرى افتتاح الفرع الجديد للقناة، وتعقد الندوات في الحادية عشرة صباحا، في عدة مكتبات ثقافية بالمحافظة.

فرع ثقافة الدقهلية يعقد لقاءات مع المسؤولين بالجهات الخدمية

يعقد فرع ثقافة الدقهلية لقاءات مع المسئولين بالجهات الخدمية، في الحادية عشرة صباحا، وذلك في عدة مواقع ثقافية تابعة للفرع.