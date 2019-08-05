شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كيلو متر.

وقع على العقود كلا من المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، وأسامة بشاي، رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء، ورئيس الشركة العالمية.

يتضمن العقد تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.

كما يتضمن العقد أيضا توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصةً الجرارات والعربات، بما يمهد الطريق أمام الشراكة الكاملة بين مصر والشركة لصالح منظومة السكك الحديد، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.