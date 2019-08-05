قال قائد البحرية الإيرانية، حسين خانزادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تسعيان إلى إظهار منطقة الخليج على أنها غير آمنة، لافتا أن هذا الاستعراض الأمريكي البريطاني حيلة سياسية لا طائل منها، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن سابقا أن بلاده تعمل على جعل الملاحة الدولية في مضيق هرمز "آمنة"، مضيفا أن وجود قوات أجنبية لن يسهم في أمن المنطقة، بل سيكون السبب الرئيسي في التوتر.

حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إرسال قوات أوروبية إلى المنطقة يمثل "عملا استفزازيا".