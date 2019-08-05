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الأهلى يحدد شرط رحيل «حمودى» إلى أمريكا

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وزيرة التخطيط: إضافة 700 مليون جنيه لدعم منظومة المخلفات الجديدة

وزيرة التخطيط: إضافة 700 مليون جنيه لدعم منظومة المخلفات الجديدة

المعهد القومي للإدارة يطلق البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجي"

المعهد القومي للإدارة يطلق البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجي"

تجديد حبس متهمين بالسويس حاولوا تهريب 200 طربه حشيش

تجديد حبس متهمين بالسويس حاولوا تهريب 200 طربه حشيش

"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من الغد.. والرطوبة تصل لـ90%

"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من الغد.. والرطوبة تصل لـ90%

وزير التنمية المحلية: إزالة كل تراكمات القمامة من شوارع مصر قريبا

وزير التنمية المحلية: إزالة كل تراكمات القمامة من شوارع مصر قريبا

غادة لبيب: الانتهاء من تدريب عدد 3700 قيادى و3700 ببرنامج وطنى 2030

غادة لبيب: الانتهاء من تدريب عدد 3700 قيادى و3700 ببرنامج وطنى 2030

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كارت ذكى لمنع "تزويغ الطلبة" من مراكز"الدروس الخصوصية"

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"حاولنا إنقاذ الضحايا".. رجال الإسعاف أمام مستشفى هرمل يتحدثون عن حادث معهد الأورام

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