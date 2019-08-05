صلى البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة مارجرجس بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، في احتفال الكنيسة بمرور 60 عامًا على صلاة أول قداس إلهي على مذبحها.

وبدأت الكنيسة احتفاليتها بنهضة الذكرى، الخميس الماضي، وتختتمها مساء الغد.

كان أول قداس إلهي على مذبح الكنيسة صلَّاه القمص يوسف مجلي يوم 21 مايو 1959، وصلى البابا كيرلس السادس، الذي كانت هذه الكنيسة هي الأولى التي تنشأ في عهده، قداسًا على مذبحها في مثل هذا اليوم عام 1961 م، وشارك في صلوات القداس الإلهي عدد من أساقفة الكنيسة والكهنة.