عقب انتهاء عظة قداس ذكرى مرور 60 عاما على كنيسة مارجرجس بسيدي بشر هنأ البابا تواضروس الثاني الكنيسة، وقال: "عمر هذه الكنيسة 60 سنة وزارها القديس البابا كيرلس.. ومن الأشياء المفرحة الأطفال الصغار الشمامسة كل جيل يسلم الأجيال الآخر".

وأضاف البابا: "كنيسة مارجرجس سيدي بشر علامة من علامات المنطقة وكنيسة قديمة وخرجت أجيال كثيرة ويخدمون في أماكن كثيرة، ربنا يبارككم دائمًا. ودائمًا فرحانين ومتمتعين بكنيستكم وبالخدمة فيها. وربنا يبارك ونسلم الكنيسة لأجيال وتكون كنيسة قوية شعارها المحبة وعملها الرحمة وهدفها السماء".