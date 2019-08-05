قال الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة، إنّ الأداء الجيد للاقتصاد المصري يمنح الثقة للمستثمرين الأجانب، مضيفا في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنّ المشروعات الكبيرة للبنية التحتية هي القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري، وتشكل الأساس لتنفيذ المشروعات والتطور الصناعي في البلاد، وأنّ مصر تمتلك مقومات متميزة بينها "فائض في إنتاج الكهرباء والغاز فضلا عن طرق كثيرة"، وكلها عوامل تجذب الاستثمار الأجنبي.

وأكد بينج أهمية خلق مناخ صديق للمستثمرين الأجانب من خلال تبني تدابير للإسراع من الانتهاء من الإجراءات الإدارية، معربا عن اعتقاده بإمكانية جذب نحو 3 مليارات دولار استثمارات صينية جديدة في السنوات المقبلة، موضحا أنّ هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الصينيين بإقامة مشروعات في قطاع الصناعات الخفيفة مثل المنتجات الجلدية وإنتاج الزجاج والألومنيوم لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، موضحا أنّ العام المقبل سيشهد نموا كبيرا في الاستثمارات الصينية في مجال التصنيع.

وعن المشروعات الصينية، أفاد بأنّ شركة (كوكنجيست) الصينية المشهورة أقامت مصنعا لإنتاج التليفزيونات باستثمارات تقدر بـ30 مليون دولار كمرحلة أولى، وتعتزم التوسع في إطار خطة لإقامة مجمع صناعي لإنتاج التليفزيونات، ومن المتوقع البدء في إنتاج الدراجات البخارية الشهر المقبل باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني – المصري (تيدا) في عين السخنة، والبدء في بناء أول مركز تفتيش للدراجات البخارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لوضع المقاييس والمعايير وإصدار الشهادات في المستقبل.

وأشار هان بينج إلى أنّ الفترة الماضية شهدت إنتاج مشروع الرمال السوداء في مدينة رشيد، إذ ساهم الجانب الصيني بالمعدات والتكنولوجيا بقيمة 20 مليون دولار ويتم تقاسم الأرباح مع الجانب المصري، لافتا إلى أنّ بكين تعتزم استيراد كل إنتاج المشروع الذي سيتم تصديره في النصف الثاني من هذا العام.

وتابع المستشار الصيني قائلا إنّه تم استكمال بناء المرحلة الثانية من مشروع إنجيل في محافظة بني سويف، لإنتاج مكونات الطعام الذي سيتم تصدير كل إنتاجه إلى الاتحاد الأوروبي، وينتج الخط الأول الخميرة، كما تسهم الصين في إقامة الحديقة الصناعية للنسيج في مدينة السادات حيث تم بناء 140 مصنعا صغيرا ومن المتوقع البدء في إنتاج أول مصنع الشهر المقبل بعد الانتهاء من تركيب المعدات ونأمل أن يبدأ العمل في 100 مصنع صغير لإنتاج النسيج بنهاية هذا العام، مشيرا إلى أنّ الجانب الصيني يتفاوض حاليا لإقامة مدينة الصلب في عين السخنة خارج منطقة (تيدا).

وعن العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنّ الشركة الصينية تنفذ حاليا المرحلة الأولى من منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار، بينما تكلفة الاستثمارات للمرحلة الثانية ستبلغ 3.5 مليار دولار.

ومن المتوقع الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط محافظة القاهرة ومدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الادارية الجديدة في غضون 3 سنوات ،وبدأت أعمال البنية التحتية للمشروع.

وعن منطقة "تيدا"، أفاد بأنّ هناك 8 برامج استثمارية بقيمة 247 مليون دولار تم جذبها في المرحلة الأولى للمرحلة التوسيعية الثانية لمنطقة "تيدا" المنقسمة إلى 3 مراحل على مساحة 6 كيلومترات، موضحا أنّه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمرحلة التوسيعية على مساحة 2 كيلومتر، إضافة إلى مصنع لمواد البناء وآخر لإنتاج المنسوجات الصحية ومصنع رابع لمواد التغليف.

وأوضح المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين، أنّ قيمة استثمارات البنية التحتية للمرحلة التوسيعية الثانية لمنطقة "تيدا" بلغت 40 مليون دولار، مشيرا إلى أنّ شركة "تيدا" ستبني منطقة المساكن للعمال ومنشآت خدمية أخرى، ومن المتوقع الانتهاء من مراكز الإنتاج القياسية بنهاية هذا العام.

وقال بينج إنّ التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13.8 مليار دولار عام 2018 بينما وصلت التجارة الثنائية في أول 5 أشهر من هذا العام 5.4 مليار دولار، معربا عن اعتقاده بأنّ مصر ستصدر سلعا أكثر في النصف الثاني من هذا العام.

وأضاف أنّ مصر صدرت للصين ما قيمته 1.8 مليار دولار العام الماضي، مسجلة بذلك رقما قياسيا في تاريخ التجارة الثنائية، لافتا إلى أنّ بكين فتحت المجال أمام استيراد المزيد من المنتجات الزراعية المصرية، إذ تمّ التوقيع علي مذكرة تفاهم لاستيراد علف بنجر السكر وتم الاتفاق على البروتوكول لاستيراد البلح من مصر الذي سيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب، وبدأت بكين استيراد سرطان البحر "الكابوريا" من مصر.

وعن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكد المستشار التوجه الإيجابي نحو تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والصين والدول الأفريقية، إذ تنفذ شركة المقاولين العرب حاليا بالتعاون مع شركة سناو هيدرو الصينية مشروعا للكهرباء في تنزانيا.

وبحث مؤخرا مع المسؤولين في بنك التنمية الأفريقي التعاون في مصر وفي الدول الأفريقية، ويجري حاليا البنك الدراسات الأولية لمشروع ممر القاهرة – كيب تاون ومشروع خط نقل المياه من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، مشيرا إلى أنّ الصين تدرك اهتمام مصر بهذين المشروعين التي يعطيها الفرصة لتكون في قلب القارة الأفريقية.

ونوه بإقامة منطقة التجارة الأفريقية الحرة القارية التي أطلقها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة النيجر، التي من شأنها أن تخلق الظروف الملائمة للتعاون بين الصين ومصر وتساعد علي تصدير المنتجات إلي أفريقيا.

ولفت المستشار الصيني إلى أنّ مصر ستشارك في منتدى الصين الدولي للاستثمار والتجارة في مدينة شيامين الصينية، خلال الفترة من 8 لـ11 سبتمبر المقبل بحضور مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة لاستعراض فرص الاستثمار في مصر، إضافة إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد في مدينة شنغهاي في نوفمبر المقبل.