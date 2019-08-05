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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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"مدبولى" يشهد توقيع عقد إنشاء "مونوريل العاصمة الجديدة و 6 أكتوبر "

"مدبولى" يشهد توقيع عقد إنشاء "مونوريل العاصمة الجديدة و 6 أكتوبر "

الخميس.. مناقشة كتاب "مذكرات الأبنودي" لإبراهيم عبد العزيز في "بتانة"

الخميس.. مناقشة كتاب "مذكرات الأبنودي" لإبراهيم عبد العزيز في "بتانة"

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يقبّل رأس حاجة نيوزيلندية

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يقبّل رأس حاجة نيوزيلندية

عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 30 ألف حاج للكشف عليهم

عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 30 ألف حاج للكشف عليهم

كشف غموض العثور على جثة سيدة مطعونة بترعة في دمياط

كشف غموض العثور على جثة سيدة مطعونة بترعة في دمياط

عاجل.. ارتفاع عدد وفيات حادث معهد الأورام لـ20 شخصا وإصابة 47

عاجل.. ارتفاع عدد وفيات حادث معهد الأورام لـ20 شخصا وإصابة 47

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على رأسهم صلاح ورمضان.. نجوم الفن والرياضة ينعون ضحايا معهد الأورام

على رأسهم صلاح ورمضان.. نجوم الفن والرياضة ينعون ضحايا معهد الأورام

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

كارت ذكى لمنع "تزويغ الطلبة" من مراكز"الدروس الخصوصية"

كارت ذكى لمنع "تزويغ الطلبة" من مراكز"الدروس الخصوصية"

"حاولنا إنقاذ الضحايا".. رجال الإسعاف أمام مستشفى هرمل يتحدثون عن حادث معهد الأورام

"حاولنا إنقاذ الضحايا".. رجال الإسعاف أمام مستشفى هرمل يتحدثون عن حادث معهد الأورام

رحلة الأضحية.. من مزارع السودان إلى قوائم الأوقاف لموائد الأسر "الأكثر احتياجاً"

رحلة الأضحية.. من مزارع السودان إلى قوائم الأوقاف لموائد الأسر "الأكثر احتياجاً"

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