أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية في السعودية، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم، أنّ القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صباح اليوم وأسقطت طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن نفذت هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك من خلال التعاون والتنسيق الوثيق مع تنظيم (داعش) الإرهابي.