أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو جازان، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق إن الميليشيا الحوثية الإرهابية، تتعمد استهداف المدنيين "تعبر عن إفلاسها ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المالكي على أن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة "ممنهجة لاستهداف المدنيين، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني، مما يعد جريمة حرب".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".