أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت 3 طائرات دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه جازان وأبها، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وأضاف التحالف، في بيانه، أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن التحالف سيتخذ كل الإجراءات لضرب البنية العسكرية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية، تتعمد استهداف المدنيين "تعبر عن إفلاسها ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المالكي على أن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة "ممنهجة لاستهداف المدنيين، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني، مما يعد جريمة حرب".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".