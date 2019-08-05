خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، 230 ساحة ومسجدا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة، وفقا لبيان صحفي، منذ دقائق.

وأوضح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أنه تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية في مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكداً أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.

وأضاف محافظ الفيوم، أن الساحات والمساجد التي تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة على المراكز والمدن، منها 8 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و41 ساحة بمركز الفيوم، و39 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و52 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و25 ساحة بمدينة ومركز طامية، و9 ساحات بمركز يوسف الصديق، و15 ساحة بالشواشنة، بالإضافة إلى 16 مسجداً كبيراً بمختلف أنحاء المحافظة.