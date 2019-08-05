أقدم أب وابنه، بإحدى قري مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، على قتل الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسي، بعد أن قيداه بالسلاسل وحجزاه داخل المنزل، لتعديه ورفعه السكينة على شقيقته، حتى فارق الحياة.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية، بتلقي مركز شرطة حوش عيسى، بلاغا بوفاة مريض نفسي، كان يعالج بمستشفى المعمورة، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.

انتقل النقيب أحمد النوحي معاون مباحث مركز شرطة حوش عيسى، وقوة من مركز الشرطة، لمكان الواقعة، وتبين تعدي "أسامة. م.ا" الأب، و "علي.ا.م.ا" الابن، على الابن الآخر "عمر.ا.م.ا" 25 سنة، والذي يعالج من مرض نفسي، وذلك بتقييده بالسلاسل، بعد تعديه ورفعه السكينة على شقيقته، فقاما بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكن ضباط المباحث بقيادة العقيد حازم خيري وكيل فرع البحث الجنائي، من القبض على الأب والابن، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة بغرض تأديبه، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى المركزي، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث، وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة.