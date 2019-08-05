أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 10 متهمين بينهم 4 ليبيين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي.

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..