أجرى الدكتور نظير محمد عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، جولة داخل صالات السفر بمطار القاهرة؛ لمتابعة عمل قافلة الأزهر الشريف في آخر يوم يتوجه فيه الحجاج إلى بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتواجد الوعاظ في المطارات والموانئ وشرح المناسك للناس بشكل مبسط.

والتقى الأمين العام خلال جولته بعض الحجاج، وناقش معهم خدمة الشرح المقدمة لهم من جانب وعاظ وواعظات الأزهر، مؤكدًا الاستعداد للرد على كافة الأسئلة وشرح المناسك تفصيليًا، وذلك ضمن جهود الأزهر وعلمائه في جانب التوعية بمختلف المجالات.

وقال عيّاد إن دور القوافل التوعية الشاملة بمناسك الحج والعمرة لحجاج القرعة والتضامن والجمعيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حجاج الوزارات والهيئات المختلفة والسياحة، حيث تم تقسيم أعضاء القافلة على فترات مختلفة على مدار اليومية؛ لتغطية كل أفواج الحجاج على مدار 24 ساعة في المطارات والموانئ.أوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية أن التوعية في موسم الحج هذا العام، شهدت تعاونًا تامًا بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجميع المؤسسات والهيئات المعنية لإنجاح هذا العمل.