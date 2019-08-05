توجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء أمس الاحد 4 أغسطس الجاري في محيط شارع القصر العيني أمام معهد الأورام وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء

وقد أعرب عن إدانه مجلس النواب لهذا الحادث الإرهابي الخسيس مؤكداً أن استهداف أذرع الاٍرهاب الهمجية للمدنيين العزل إنما يعكس خسة وبربرية مرتكبيه لافتاً ألي أن هذا التحول النوعي في العمليات الارهابية يبرهن علي ما أصاب تلك الجماعات الظلامية المارقة من ضعف ويأس أفقدها صوابها بعد أن باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة نجاح الضربات الاستباقية الموجعة التي تلقتها خلال الفترة الاخيرة من أبطال الجيش والشرطة في ضحد مخططاتها وتجفيف منابع تمويلها .

وأكد الدكتور علي عبد العال علي أن مثل هذه العمليات الارهابية الخسيسة التي لا تستهدف سوي زعزعة أمن واستقرار البلاد وعرقلة مسيرة التنمية لن تنال من عزيمة الشعب المصري الباسل ولن تزيده إلا إصراراً علي الاصطفاف خلف الدولة لمواجهة الاٍرهاب والقضاء عليه واستكمال مسيره التنمية .

وإذ يتقدم الدكتور علي عبد العال بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين فإنه يؤكد علي دعم المجلس الكامل للدولة بكل مؤسساتها جيشاً وشرطة وسائر الأجهزة المعنية في حربها ضد الاٍرهاب.