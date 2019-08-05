قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن تخطيط العمليات الإرهابية يتم عن طريق قيادات مدربة ومؤهلة من تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل مباشر.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخله هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الداخلية المصرية توصلت عبر خبرائها والمعمل الجنائي لتفكيك شفرة هذا الحادث المعقد، والذي لم يكن من الواضح له معالم للتفسير سوى تصادم سيارة بسيارات أخرى، موضحا أن وزارة الداخلية تعمل بقدر عال من الاحترافية والمهنية وكانوا حريصين على الخروج للرأي العام المصري بالحقائق بأسرع وقت ممكن "إحنا قدام درجة عالية جدا من الشفافية".

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن بث المشاهد المصورة من الحادث على وسائل الإعلام المصرية عقب وقوع الحادث بساعات يعكس احترافية ومهارة عالية من قبل الوزارة، ورغبة صادقة للكشف الحقيقي عن كافة الملابسات، لأننا نواجه عددا من التحركات الإرهابية التي كانت تحاول استهدف الداخل المصري، مشيرا إلى أن ذلك عملا إرهابيا قدر له أن يقع في مكان غير الذي خطط له الوقوع فيه، وهو ما يفسر بيان وزارة الداخلية.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.