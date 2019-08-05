ودَّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بعثة الحج الرسمية المصرية برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، وذلك قبيل مغادرتها مطار القاهرة الدولي اليوم.

وثمَّن السفير نقلي كل الجهود التي دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -على تقديمها لضيوف الرحمن، من أجل الارتقاء بكل الخدمات التي تُقَدَّم للزائرين للأراضي المقدسة من شتى أرجاء المعمورة، وتمكينهم من أداء مناسك الحج في أجواء روحانية هادئة، والاهتمام بوفادتهم وراحتهم وسلامتهم منذ قدومهم وحتى عودتهم.

ونوه سفير المملكة لدى مصر، باستحداث المملكة نظام "المسار الإلكتروني"، وإلغاء اللاصق المطبوع على جوازات السفر، ما أتاح للراغبين في أداء المناسك استخراج تأشيرات الحج دون الرجوع لسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، وهو الأمر الذي اختصر زمن استصدار التأشيرات.

وأكد أن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي حققت هذا العام تطورًا كبيرًا بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي أرست مبادئ تتناسب مع النمو المتوقع في أعداد الحجاج والمعتمرين.

وقال: "لقد أطلقت المملكة عدة مبادرات للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء المناسك، شملت هذه المبادرات خدمات استثنائية قبيل السفر، وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة، مثل مبادرة (طريق مكة) التي نجحت في تقليل زمن انتظار الحجاج في منافذ الوصول إلى المملكة، بالتوازي مع مضاعفة الموانئ الجوية والبحرية والبرية بالمملكة من ساحات المغادرة والوصول، وتطوير الخدمات الطبية الثابتة والمتحركة التي تنتشر في المشاعر المقدسة، وخدمة الإسعاف الجوي، إلى جانب تحديث بُنى النقل والمواصلات داخل المملكة، وزيادة عدد رحلات قطار الحرمين السريع الذي يختصر المدة الزمنية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في حدود ساعتين".

ووجه السفير أسامة نقلي التحية والشكر، لكل الجهات المعنية بتسهيل عمليات مغادرة ووصول ضيوف الرحمن سواء في المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين السلطات في البلدين الشقيقين يقدم نموذجًا يدعو للفخر والاعتزاز، ويشحذ الهمم نحو مضاعفة العمل لكل ما يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.

ودعا في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يُعين ضيوف الرحمن على أداء مناسك الحج، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وشملت زيارة السفير أسامة نقلي لتوديع الحجاج تفقد مكاتب الخطوط السعودية وصالة الفرسان بالمطار، وقدم مدير محطة الخطوط السعودية بمطار القاهرة عبدالمحسن العمير شرحا لمهام المكتب والخدمات التي يقدمها لركاب الخطوط السعودية من حجاج ومعتمرين وزوار وسياح، فيما أشاد السفير بحسن الترتيبات والإجراءات التي تقدمها الخطوط السعودية بتعاون مميز مع الجهات المعنية بمطار القاهرة والمطارات المصرية الأخرى.

حضر الزيارة مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي اللواء حسين منيع، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اللواء أحمد جنينة، ورئيس ميناء القاهرة الجوي المهندس أحمد فوزي، وبعض قيادات مطار القاهرة.