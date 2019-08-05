أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مديرية الأوقاف بالقاهرة خصصت 417 ساحة لأداء صلاة العيد كما جرى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الأوقاف لمتابعة ورصد أي مخالفات والعمل على حلها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة، خلال اجتماعه بالقيادات لمتابعة استعدادات عيد الاضحى، على رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة بالساحات المخصصة لصلاة العيد مع مراجعة النظافة حول المساجد بجميع أحياء القاهرة، وتكليف مسؤولي الإنارة المركزية بالهيئة بمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع، مع تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة بمحيط الساحات.

كما أشار إلى تجهيز جميع الحدائق العامة والمتخصصة والمتميزة، لاستقبال زوار العيد، والتأكد من جاهزية مناطق الترفيه وألعاب الأطفال والكافيتريات بها ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن، والتأكد من تواجد جميع معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة، لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب وفتح الحدائق يوميًا خلال فترة العيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل.

وأكد المحافظ، تـوزيـع أكيـاس بلاستيـك على المواطنيـن لمنع إلقـاء المخلفـات فى الحدائق المتنزهات.