قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إغلاق مخبز بلدي في مدينة منية النصر، لوجود خطر داهم، ونقص في الاشتراطات الصحية، وتحرير محضر للمدير المسئول.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بناء على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والذي أشار إلى وجود دورة مياه تفتح مباشرة على صالة التشغيل داخل المخبز، بما يمثل خطرا داهما، كما يوجد نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وشدد شاروبيم على ضرورة استمرار الحملات الرقابية من مديرية الصحة، على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع والمنتجات الغذائية، لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات.