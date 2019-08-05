قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن يتقاسم رئيسا كل حيين متجاورين الإشراف على الحيين معا، مناصفة، خلال فترة عيد الأضحى، بحيث يستطيعان الحصول على إجازة العيد بالتناوب، مع عدم التأثير على العمل الجارى بكلا الحيين.

وأصدر محافظ القاهرة تعليمات لرؤساء الأحياء باستمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة التي يقوم بها المخالفون خلال إجازة العيد، مستغلين انشغال الأجهزة الإدارية بإجازاتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها، كما سيتم شن حملات بالتعاون بين مسئولى الإشغالات وفروع هيئة النظافة بالأحياء لإزالة أى إشغالات على الأرصفة لتمكين المشاة من استخدامها.