اتهمت صحيفة «تايمز» البريطانية قطر باستخدام مصرف بريطانى من أجل دعم جماعات متطرفة، وكشفت الصحيفة، فى تحقيق مطوَّل، اليوم، عن واقعة جديدة تثبت تورُّط الدوحة مع الجماعات المتطرفة خلال السنوات الماضية، حيث أثبت بالأدلة تورُّط مسئولين قطريين كبار فى تقديم الدعم المادى أو العسكرى واللوجيستى للإرهاب فى مختلف دول العالم.

وقالت الصحيفة إن بنكاً بريطانياً مملوكاً لقطر تورَّط فى تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ«جماعات متشددة» فى المملكة المتحدة، موضحة أن عدداً من زبائن مصرف «الريان» القطرى تم تجميد حساباتهم فى بنوك غربية، فى إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، بينهم منظمة تدّعى أنها خيرية، وهى محظورة فى الولايات المتحدة، إثر تصنيفها كياناً إرهابياً، وارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.

وأضافت أن بنك «الريان» يعد أقدم وأكبر مصرف إسلامى فى مدينة برمنجهام ببريطانيا، ويقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف عميل ومنظمات كثيرة، من بينها 15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل، تشمل 4 مساجد و3 جمعيات خيرية تعرضت حساباتها فى مصارف بريطانية أخرى للتجميد. وقال مسئولو البنك القطرى إنهم لا يستطيعون مناقشة أمور تخص عملاءهم، وإن البنك يقدم خدماته لأشخاص يخول لهم القانون أن يستفيدوا من خدمات مالية فى بريطانيا.

من جانبه، قال الدبلوماسى البريطانى، جون جينيكنز، وهو سفير سابق فى عدد من دول الشرق الأوسط، إن الدعم القطرى لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد فى بريطانيا، حسب قناة «سكاى نيوز».

فى سياق متصل، ألقى تحقيق نشرته صحيفة «وول ستريت» الضوء على التسهيلات المالية التى تُقدمها قطر للمدرجين على قوائم مجلس للإرهاب، مستغلة ثغرات فى نظام العقوبات الدولية، وعلى رأسهم القطرى خليفة السبيعى، الذى حصل على 120 ألف دولار، خلال عام واحد.