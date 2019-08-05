ذكر الإعلامي أحمد موسى، أن رجل الأعمال محمد أبو العنين، قرر التبرع بالكميات المطلوبة من السيراميك لإعادة ترميم معهد الأورام، بعد الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس أمام المعهد.

وناشد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، كل رجال الأعمال في مصر وكذلك البنوك والمؤسسات، بمساعدة معهد الأورام في المنيل بعد حادث أمس، كما طالب المواطنين بالتبرع ولو بجنيه من خلال الرسائل لصالح المعهد، موجهًا الشكر والتقدير لمحمد أبو العنين ودوره الوطني لإعادة ترميم معهد الأورام لسابق عهده.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.