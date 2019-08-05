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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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السيسي يشيد بتضامن العرب والمصريين في حادث معهد الأورام

السيسي يشيد بتضامن العرب والمصريين في حادث معهد الأورام

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انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

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والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

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