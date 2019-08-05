قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض تساءل أمس عن سبب تأخر وسائل الإعلام لتغطية حادث انفجار معهد الأورام، لافتا إلى أن التأخر جاء لالتزامهم بعدم الحديث إلا بعد بيان وزارة الداخلية: "فيه دول بتقعد أيام طويلة عشان تقول المعلومة الصحيحة".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الوزارة أصدرت بيانا بعد الحادث بـ12 ساعة، وكشفت فيه الكثير من المعلومات و"حلت اللغز والشفرة".

وأكد الإعلامي أن المكان الذي وقع فيه التفجير ليس هو المكان المستهدف، ولكن الصدفة هي أدت إلى وقوع التفجير في هذا التوقيت في هذا المكان.

وأوضح "موسى" أن وزارة الداخلية لديها المعلومات الكاملة، وسوف تعلن عنها في الوقت المناسب عقب القبض على المتسببين في الحادث.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.