أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع أمس بمحيط معهد الأورام بالمنيل في القاهرة، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب والعنف، مؤكدا وقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودها للحفاظ على أمنها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق، داعيا المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.