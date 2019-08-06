"أديب" مطالبا بإعادة ترميم معهد الأورام: "نبقى نشوف الهري بعدين"

علق الإعلامي عمرو أديب على حادث الانفجار الإرهابي أمام معهد الأورام قائلا إنه حادث أليم، ولكن البعض لم يهتم بأعداد الضحايا البالغ عددهم 20 شهيدا و50 مصابا، لافتا إلى أن من بين الضحايا 4 أطفال: "كل دول العالم تضع الضحايا والشهداء في المقدمة ثم بعد كده تيجي أي حاجة ونشوف الهري بعد كده".

وطالب "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، اليوم الإثنين، بالتركيز على إعادة ترميم مستشفى الأورام من جديد، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت توزيع المرضى على عدد من المستشفيات: "الدول العظيمة عظمتها في قدرتها على الوقوف على رجليها تاني".

وأوضح الإعلامي أن مقطع الفيديو الذي نُشر عن لحظة انفجار السيارة المفخخة أمام معهد القومي للأورام، يفيد بأن سائق السيارة المفخخة قد تعطل لعدة ثوان وقد يكون بسبب سيارة الميكروباص التي احترقت بالكامل، موضحا أن هناك 3 سيناريوهات للمكان الذي كانت متوجهة له السيارة.

وتساءل: "هل اصطدام السيارة المفخخة مع الميكروباص هو اللي عمل الانفجار؟ وسائق السيارة المفخخة نزل اتخانق مع سواق الميكروباص فداس على زرار ما أدى للانفجار؟".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.