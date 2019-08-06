"قال له شوف لك شغلانة".. عاطل يحاول الانتحار بسبب نصائح خاله

أطلق عاطل النيران على نفسه محاولا إنهاء حياته إثر مشاجرة مع خاله الذي حثه على العمل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى إخطارا من مستشفى ناصر العام باستقباله المدعو"محمود.م" 23 عاما، مقيم دائرة القسم، مصابا برش خرطوش أسفل الإبط اليسرى إثر قيامه بإحداث تلك الإصابة لنفسه.

أُخطر اللواء طارق عجيزى مدير أمن القليوبية، وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب ذلك، بسبب حدوث مشادة بينه وبين خاله المدعو "إبراهيم ح ا" 39 عاما، عامل، ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في 5 قضايا "مخدرات، سرقة، سلاح" بتعنيفه لتقويم سلوكه وحثه على العمل، تم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.