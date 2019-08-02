عثر أهالي عزبة العرب التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب، معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مديرالأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ إليه من الأهالي في عزبة العرب، دائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة في عمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية، فكلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لشاب يدعى "عبد الحليم. د. ع" 16 عاما، وأنه مبلغ بتغيبه منذ 3 أيام، ويعاني من مرض نفسي، وأن هناك شبهة لإقدام المتوفى على الانتحار.

ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الشاب، لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.