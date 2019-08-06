الإفتاء تحذر المواطنين من ذبح الأضحية في الشارع: "بلاش أحسن"

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ذبح الأضحية في الشارع أمر لا يجوز شرعا، وذلك خلال حواره في برنامج "اسأل مع دعاء"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامية دعاء فاروق.

وأضاف "عبد السميع"، أن الطرقات العامة ملكية عامة ومن المحرمات إراقة الدماء في الشارع، موجهًا حديثة للمقدمين على الأضحية، "لو الأضحية هتكون في الشارع متذبحش، الأضحية السنة، وإفساد الطرقات العامة حرام".

وأشار إلى أنه عندما يتعارض الحرام مع السنه، يجب مراعاة عدم إقامة الحرام على حساب السنة، موضحًا في الوقت ذاته أن الأضحية تقسم أثلاثا ثلث للمنزل، وثلث على الفقر، وثلث على الأقارب، وهذه التقسيمة سنة وغير واجبه، ويجوز للشخص المضحي أن يوزع كل الأضحية على أقاربه، وهو حر في ذلك.